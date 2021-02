GF Vip, riassunto 19 febbraio: brutta eliminazione, pianti in puntata. Sembra essere finita ufficialmente l’amicizia tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello

Tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga è scoppiato l’amore. La concorrente ha deciso finalmente di lasciarsi andare a questo interesse che prova da settimane, nonostante la situazione fuori che l’ha tenuta un po’ frenata perché la sua storia d’amore non era ufficialmente terminata fino a qualche giorno fa. Dopo Rosalinda ha dovuto fare i conti con la sua ex amica Dayane Mello, che l’ha accusata di fare strategia: una accusa davvero molto pesante da sopportare per Rosalinda che in questo rapporto aveva dato tutto.

GF Vip, riassunto della puntata di stasera: Stefania e Dayane una contro l’altra

