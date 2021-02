La giornalista Cristina Parodi pubblica uno scatto dove invita i suoi follower a dare un’occhiata alla sua collezione di abbigliamento.

Cristina Parodi ha pubblicato un nuovo scatto sul suo profilo social. Una foto dov’è insieme a Daniela Palazzi, organizzatrice di sfilate ed eventi e disegnatrice di abiti. Cristina e Daniela hanno creato insieme un brand di abbigliamento femminile che hanno chiamato Crida.

Si tratta di abiti adatti sia per il giorno sia per la sera. Un modo per condividere insieme la passione comune per la moda. Ecco cosa aveva raccontato la Parodi qualche mese fa: “Entrambe avevamo voglia di metterci in gioco. Dopo anni passati a realizzarci da sole i vestiti, dopo i complimenti ricevuti e le tante richieste da parte di amiche di avere abiti simili ai nostri ci siamo decise”.

La collezione Crida e la chiacchierata privata con Lady Diana

Anche nel nuovo post pubblicato sul suo profilo, la bella giornalista ha voluto ricordare ai suoi seguaci che dal 23 febbraio al 15 marzo, alla Rinascente di Milano, sarà possibile curiosare la nuova collezione Crida fatta di abiti in cotone e seta.

Di recente è uscito anche un libro di Cristina Parodi, dedicato alle vicende dei duchi di Sussex. “A parte la regina Elisabetta, che è un’altra categoria, il resto della famiglia manifesta un’altissima normalità. Uno si chiede: davvero la loro è una vita favolosa? Non tanto. Infatti, Harry e Meghan, così belli, smart e innamorati, hanno deciso di lasciare la royal family e andare in America”.

La Parodi, da sempre, segue la Royal Family. Ne ha parlato a Verissimo, a La Vita in diretta e, anni fa, anche al Tg5. La giornalista in una recente intervista ha raccontato anche che, nel 1996, ha avuto una conversazione privata con Diana, poco dopo il divorzio da Carlo.

In quell’occasione, Diana le disse di condurre la vita che si era immaginava, ad eccezione del tempo passato insieme ai figli. Ma non solo. Le disse anche che il suo desiderio era quello di vedere felici i suoi figli. Un anno dopo Diana morì in seguito ad un brutto incidente. La Parodi era diventata mamma da pochi giorni e, all’epoca, non la sentì di intervenire in diretta al Tg.