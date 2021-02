Sabato 20 febbraio una nuova puntata di Verissimo condotta da Silvia Toffanin ricca, come sempre, di ospiti: scopriamo chi ci sarà

Silvia Toffanin si prepara ad accogliere nuovi ospiti nel salottino di Verissimo in una nuova puntata che andrà in onda domani, sabato 20 febbraio, alle ore 16 su Canale 5. Come sempre numerosi personaggi si racconteranno a cuore aperto, rivelando dettagli sulla propria vita privata e lavorativa. Il primo nome a essere stato annunciato è quello di Belen Rodriguez che ha da poco comunicato al pubblico la sua seconda gravidanza. La showgirl parlerà del magico momento che sta vivendo assieme al compagno, l’hairstylist Antonino Spinalbese, anche se non mancheranno domande inerenti all’ex Stefano De Martino.

Verissimo, sabato 20 febbraio: ospiti anche Aiello e Maria Teresa Ruta

Nella puntata di domani ci sarà anche l’ultima eliminata del Grande Fratello Vip, una delle protagoniste di questa edizione: Maria Teresa Ruta. Ci sarà modo di ripercorrere la sua esperienza e di approfondire anche le questioni legate ai suoi affetti, in particolare il rapporto con i figli e l’ex marito, Amadeo Goria. Rapporti che sono stati descritti e analizzati ripetutamente durante il suo percorso all’interno del reality.

Debutto a Verissimo per il cantante Aiello, pronto a sbarcare sul palco dell’Ariston. L’artista prenderà parte al Festival di Sanremo nella categoria dei Campioni con il brano “Ora“. A poco più di una settimana dalla partenza racconterà le sue emozioni e parlerà del progetto discografico che accompagnerà l’uscita della canzone.

A loro si aggiungerà l’ex portavoce di Giuseppe Conte, Rocco Casalino. Il giornalista presenterà la sua storia, ripercorrendo le tappe che l’hanno portato in cima, e parlerà dei suoi progetti futuri.

Infine tornerà a scambiare due chiacchiere con Silvia Toffanin la giornalista sportiva Ilaria D’Amico. Donna in carriera, mamma e compagna di Gianluigi Buffon, lo scorso anno si era raccontata proprio nel salottino di Verissimo nel quale portò il dolore vissuto per la scomparsa della sorella. È pronta a raccontarsi nuovamente e a parlare dei suoi progetti futuri e della sua famiglia.