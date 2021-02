GF Vip, accuse pesanti di Dayane Mello a Rosalinda Cannavò: bufera tra le due amiche. Da quando Andrea Zenga si è fatto spazio nel cuore dell’attrice, Dayane non approva proprio come non ha mai approvato nessuna coppia di questa edizione

Se c’è una cosa che Dayane Mello proprio non sopporta di questa edizione del GF Vip, sono le coppie. La concorrente aveva lei stessa detto di volersi fidanzare nella casa più spiata d’Italia, ma nonostante la sua bellezza mozzafiato non ha mai trovato nessun riscontro nei vari ragazzi che aveva puntato di questa edizione. Andrea Zenga era sicuramente uno di questi, ma ha preferito la sua amica Rosalinda Cannavò, e ci ha provato con lei proprio quando l’attrice gli ha rivelato di ricambiare il suo interesse.

GF Vip, Dayane Mello contro Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga

Dayane intanto ha accusato l’amica di fare strategia: accuse pesantissime da parte di quella che è sempre stata sua amica. Durante la puntata hanno litigato furiosamente. Rosalinda sembra stanca di questa situazione e tante persone nella casa sono stanche di vedere Dayane “manipolare” Rosalinda e vederla contrariata perché si comporta come se avesse perso il controllo su di lei.

Sembra essere finita ufficialmente la loro amicizia: mancano pochi giorni alla fine del programma e potrebbero non riappacificarsi più dopo questa brusca rottura. Le accuse di Dayane sono state troppo pesanti per essere perdonate.

