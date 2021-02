Il Paradiso delle Signore, un personaggio lascia per sempre la serie: l’addio sui social

Il Paradiso delle Signore, un personaggio lascia per sempre la serie. La commovente dedica di uno dei colleghi sul set.

Il Paradiso delle Signore perde un altro dei suoi volti più noti. Dopo l’uscita di scena di Luciano e Clelia, nella puntata andata in onda questo pomeriggio abbiamo assistito all’addio definitivo di Silvia, ormai convinta di volersi prendere una pausa da Milano. La donna è partita, diretta a Parigi, dove vive Nicoletta. Lascia indietro Federico, ma lo fa con la consapevolezza che il ragazzo ormai è grande e sa badare a se stesso. La burrasca degli ultimi mesi ha rischiato di dividerli, ma alla fine, grazie all’impegno di entrambi, il loro legame ne è uscito più forte di prima.

Il Paradiso delle Signore, il post di Giorgio Lupano per Marta Richeldi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgio (@giorgiolupano)

L’uscita di scena di Silvia Cattaneo ha lasciato un vuoto nel cast ed in quanti si erano sinceramente appassionati alla sua figura. Il collega Giorgio Lupano, che sul set interpreta Luciano Cattaneo, ha voluto dedicarle un post per onorare gli intensi anni di carriera vissuti insieme. #LosCattaneos, come amava definirli, lasciano la fiction, ma l’amore verso i personaggi resta immutato. Lupano ha ringraziato la collega Marta Richeldi, che presta il volto a Silvia, per la gentilezza e la disponibilità dimostrate.

“Con Marta ho potuto lavorare con una attrice pazzesca – scrive Lupano – abbiamo recitato scene complicate e delicatissime, abbiamo messo a frutto qualche frammento di quegli insegnamenti che hanno dato il via alle nostre storie professionali. Grazie Marta”.

