Antonella Fiordelisi, il costume c’è ma copre nulla: non è legale – FOTO

L’ultimo scatto in costume dell’inflluencer Antonella Fiordelisi anticipa l’estate e scalda gli animi dei suoi ammiratori.

La giovane modella ed influencer salernitana, Antonella Fiordelisi, continua la sua ascesa per la popolarità sulla piattaforma social di Instagram. Superato il milione di follower recentemente, adesso la ventiduenne nata sotto il segno dei Pesci sembra avvertire una lancinante nostalgia dell’estate. Ed per questo motivo che soltanto poche ore fa ha deciso di condividere con i suoi ammiratori un ricordo soffuso dalle luci del tramonto.

Antonella Fiordelisi, la bellezza illegale di uno spirito libero

Non molti sanno però che oltre ad essere molto attiva e acclamata sul web, la ragazza è anche una fedelissima sportiva italiana. Nello specifico nel mondo della scherma, una passione che l’ha portata a vincere la medaglia di bronzo ai campionati Cadetti di quattro anni fa. Per quel che riguarda gli studi, invece, Antonella ha anche conseguito una laurea in Scienze Politiche.

Al grido di una “bellezza illegale” tra i numerosi commenti allo scatto Antonella è intervenuta didascalica ad accompagnare lo splendido scatto in riva al mare: “Questa foto per ricordarvi che mancano 107 giorni all’estate 🌊“. Una lancinante nostalgia probabilmente che la riporta su quella spiaggia della Costiera Amalfitana e fa sognare ad una vancanza rilassante, per la quale quasi tutti i suoi fan sembrano essere come lei in attesa.

La poliedrica influencer indossava per l’occasione un due pezzi color corallo che ha ad oggi innescato un piacevole gioco di riflessi sul bagno asciuga. Un gioco tra sabbia e tramonti che, soprattutto dando adito agli apprezzamenti ricevuti, dona nuova luce alle sue bellissime curve: “Sei divina Antonella 😍😍😍“.

