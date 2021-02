Federico Fashion Style. Quanto guadagna il celebre hair stylist dei vip?

Federico Fashion Style. Facciamogli i con in tasca. Quanto guadagna il parrucchiere dei vip, reso celebre dal programma Il Salone delle meraviglie?

Federico Fashion Style, al secolo Federico Lauri, è un hair stylist originario di Anzio, divenuto famoso grazie al programma di Real Time il Salone delle meraviglie. Lo show televisivo è dedicato al mondo delle acconciature; va in onda dal 2019 e in ogni puntata il proprietario dei negozi di parrucchiere di lusso è seguito dalle telecamere, raccontando le sue giornate lavorative con clienti particolari, vip e non.

Federico Lauri, classe 1989, diventato una star del piccolo schermo guadagnandosi l’affetto del pubblico che lo vede indaffarato insieme al suo staff negli sfarzosi negozi che possiede tra Roma e Milano, colpisce con la sua stravagante personalità, il modo eccentrico di vestirsi, ma anche la simpatia e la gentilezza con cui si approccia alla clientela. E’ noto come uno dei parrucchieri migliori d’Italia. Ha iniziato ad appassionarsi al mondo hair styling fin da piccolo quando giocava con le forcine della madre. A 13 anni era impiegato in un negozio di parrucchiere di un amico del padre.

Tra i suoi clienti più celebri ricordiamo Valeria Marini, Alba Parietti, Paola Turci, Can Yaman, Giada Pezzaioli, Giulia De Lellis, Guendalina Canessa, Giulia Nati, Aida Yespica. È sposato da tanti anni con la sua Letizia; la coppia ha una figlia nata nel 2017 di nome Sophie Maelle.

Quanto guadagna Federico Fashion Style?

Federico Fashion Style ha aperto il suo primo negozio ad Anzio all’età di soli 18 anni. Successivamente è divenuto proprietario di altri punti vendita: in Corso Como a Milano e a Piazza di Spagna a Roma. Ne seguiranno altre zone chiave del paese: sempre nella città di Roma, zona Eur, uno a Napoli e in Sardegna. Il suo è un vero e proprio impero del settore.

I suoi proventi arrivano dai negozi (soggetti, a onor del vero, a ingenti spese di gestione) e dal programma Il Salone delle Meraviglie su Real Time.

Utilizza tecniche innovative come il fly to sky con palloncini ad elio, tinture a base di Nutella o marshmallow. Non è dato sapere con certezza quali siano i suoi guadagni effettivi. Tuttavia, per farci un’idea, sono noti i prezzi dei suoi store. Un taglio realizzato direttamente da lui ha il costo di €48. Una maschera ristrutturante ha il prezzo di €25, l’hair therapy 40€. Il colore costa 120€. L’innovativa tecnica fly to sky, già citata, ha il costo di €240. Il prezzo delle meches si aggira intorno ai €140, lo shatush parte da €180. Per la decolorazione dovete essere disposti a spenderne da 90€ in su. Nel listino prezzi le extension partono dai €300 fino ad arrivare ai 1200.

A tal proposito, è divenuta celebre una polemica sollevata dalla youtuber Chiara Facchetti la quale si è vista presentare un conto da €3550 nello Store di Milano. La ragazza non si lamentò per il prezzo esoso poiché era stato precedentemente concordato, ma per la scarsa resa dell’operato sulla sua testa, a suo dire.