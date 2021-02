GF Vip, eliminazione spiazzante: casa in lacrime dopo l’addio. Questa sera c’è stato un televoto davvero duro tra Stefania Orlando e Giulia Salemi

Stiamo parlando di due vere e proprie protagoniste di questa edizione. Giulia Salemi è entrata nella casa a novembre, inizialmente non era molto apprezzata ma dopo aver cominciato una storia con Pierpaolo Pretelli ha ricevuto l’affetto di tantissime persone che hanno amato questa coppia. Dall’altra parte invece abbiamo Stefania Orlando, entrata nella casa a settembre e famosa per il suo atteggiamento da “viperella”. Non si è mai tenuta un cecio in bocca, ha sempre avuto una grande personalità e ha conquistato tutti per i suoi pensieri detti sempre ad alta voce e senza peli sulla lingua.

GF Vip, l’eliminata di questa puntata è Giulia

Stefania e Giulia sono state amiche nella casa, ma negli ultimi tempi si sono scontrate molte volte e tra loro non c’è mai più stato un punto di ritorno. Si sono ritrovate al televoto insieme proprio per essersi nominate a vicenda: mentre tutta la casa ha nominato Giulia, Giulia ha nominato lei. Dopo quattro giorni particolari, finalmente è stato dato il verdetto: l’eliminata della serata è stata Giulia. Pierpaolo ha scoperto della sua eliminazione e si è sentito in colpa in quanto Giulia si è preclusa tanti rapporti a causa della loro relazione: lei, in studio, si è molto commossa per le sue parole.

Intanto, Stefania ha potuto riabbracciare Tommaso e i suoi compagni tornando nella casa.