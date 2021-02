Netflix, novità in arrivo: gli utenti la aspettavano da tempo

Netflix torna più carico che mai e annuncia un’importante novità che gli utenti stavano aspettando ormai da tempo.

Netflix ha cambiato negli ultimi anni il modo di vedere la televisione; amatissimo soprattutto per le serie TV, molte delle quali prodotte in esclusiva proprio dal colosso americano, gli abbonamenti a prezzi irrisori consente in pochi click di accedere ad un vastissimo contenuto che si perfeziona periodicamente. Film nuovissimi ma senza dimenticare i grandi classici, Netflix mette d’accordo più generazioni. A tal proposito, l’ultima manovra di Netflix ha reso felici gli utenti, una notizia che speravano da tempo. Accedendo all’app è possibile vedere la top 10 dei più visti e ultimamente stabile in classifica vi era una serie diventata subito molto popolare la prima stagione, si sperava insomma nell’arrivo della seconda. Di quale serie TV stiamo parlando?

Netflix, l’annuncio che tutti stavano aspettando

L’annuncio è arrivato: LUPIN tornerà su Netflix. Le vicende del famoso ladro infatti hanno incollato davanti i dispositivi tantissimi utenti. La seconda stagione arriverà, nell’estate del 2021. Quindi pochi mesi per ripartire da dove si era rimasti. Gli episodi saranno cinque, hanno già annunciato che il cast si arricchirà ulteriormente. Una notizia che ha fatto balzare dalla sedia i fans della serie che sono davvero tantissimi. Numeri alla mano, in 28 giorni è stata seguita da 70 milioni di abbonati. Dietro la Regina degli Scacchi con 62 milioni, altra punta di diamante di Netflix che ha visto nel 2020 un boom di abbonati. Lupin, La Regina degli Scacchi, Bridgerton…serie fortune e ben riuscite.

Un anno incredibile; il lockdown e le restrizioni hanno favorito le serate in casa. Ma merito altresì del colosso americano di offrire sempre una vastissima scelta.