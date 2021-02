Accadde oggi. I fatti più importanti nella storia avvenuti il 21 Febbraio – VIDEO

Accadde oggi. Il 21 Febbraio è il 52° giorno del calendario gregoriano. Mancano 313 giorni alla fine del 2021. Cosa avvenne di rilevante

Il 21 Febbraio si festeggia San Eleonora di Provenza, regina consorte d’Inghilterra e duchessa consorte d’Aquitani. La Chiesa cattolica non ha mai ufficializzato il suo culto ma è comunque considerata una santa. Nel 2021 è la prima domenica di Quaresima. Si celebra in Italia la Giornata nazionale del braille, sistema di lettura e scrittura tattile a rilievo per non vedenti. E’ inoltre la Giornata internazionale della lingua madre, indetta dall’UNESCO, per promuovere la madrelingua, diversità linguistica e culturale e il multilinguismo.

1613 – Inizia la dinastia dei Romanov con l’elezione di Michele di Russia come Tsar

1677 – Muore il filosofo Baruch Spinoza

1804 – Messa in funzione la prima locomotiva a vapore

1842 – Brevettata la macchina per cucire

1848 – Karl Marx e Friedrich Engels pubblicano il Manifesto del Partito Comunista

1893 – Nasce il chitarrista Andrés Segovia

1918 – Estinto il Pappagallo della Carolina. L’ultimo esemplare muore in cattività nello zoo di Cincinnati

1925 – Primo numero de The New Yorker

1933 – Nasce la cantante Nina Simone

1935 – Fondato il brand di cosmetici Lancôme

1947 – Dimostrazione a New York della prima macchina fotografica istantanea, la Polaroid Land Camera

1952 – Churchill abolisce le carte d’identità nel Regno Unito

1953 – Scoperta la struttura della molecola del DNA

1960 – Fidel Castro nazionalizza tutte le imprese di Cuba

1962 – Nasce lo scrittore Charles Palahniuk

1965 – Malcolm X viene assassinato a New York da membri della Nazione dell’Islam

1980 – Nasce la presentatrice tv Caterina Balivo

1980 – Nasce il cantate Tiziano Ferro

1987 – Nasce l’attore Elliot Page

1995 – Steve Fossett atterra in Canada. E’ la prima persona a compiere la traversata dell’Oceano Pacifico in solitaria in mongolfiera

2001- Ha luogo il Delitto di Novi Ligure da parte di Erika De Nardo e Mauro Favaro, detto “Omar”

2001 – Jorge Mario Bergoglio, futuro Papa Francesco, nominato cardinale da Papa Giovanni Paolo II.

2004 – Fondato il partito dei Verdi Europei

2011 – Alcuni caccia sparano sulla folla dei manifestanti a Tripoli. Migliaia di vittime secondo Organizzazioni non governative. Il governo libico dichiara solo 300 morti

2012 – L’eurogruppo concede alla Grecia 130 miliardi di euro di aiuti

2020 – Primo contagiato di coronavirus in Italia a Codogno