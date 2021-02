Si getta dal ponte col figlio: lei muore sul colpo, gravissimo il piccolo

Nuova terribile tragedia quella che si è consumata ieri ancora una volta in provincia di Treviso: una 31enne si è tolta la vita gettandosi dal ponte, soffriva di depressione

Treviso è al centro di una nuova atroce sciagura solo dopo che ieri abbiamo dato la notizia avvenuta a Castello di Godego dove un uomo di 43 anni, Egidio Battaglia, ha ucciso – strangolandolo – il figlioletto di appena due anni, Massimiliano, prima di togliersi la vita tagliandosi di netto la gola con un coltello da cucina.

Stavolta invece al centro della scena una giovane donna di 31 anni ha deciso di farla finita gettandosi dal ponte di Vidor, nel Trevigiano, con in braccio il figlio di un anno e mezzo. Per lei nulla da fare, mentre il piccolo è stato portato d’urgenza nell’ospedale della Marca in condizioni gravissime.

Vidor, mamma di 31 anni si getta dal ponte con piccolo. I dettagli della tragedia

La giovane mamma era uscita di casa intorno alle 20 con il figlioletto di un anno e mezzo senza dire dove andava. Preoccupati i familiari hanno lanciato l’allarme non vedendola rientrare verso le 22 ora del coprifuoco, i soccorritori che sono giunti sul posto hanno trovato la macchina della donna vicino al ponte del Piave a Vidor che conduce a Valdobbiadene, e hanno lanciato l’allarme.

I Vigili del fuoco perlustrando il greto del fiume hanno rinvenuto sia il corpo esanime della donna che quello del bimbo ancora vivo ma in serie condizioni. Questo è stato trasportato subito presso la terapia intensiva neonatale di Treviso, non sappiamo ancora se ci sono aggiornamenti sulle sue condizioni mediche.

La donna era originaria di Vedelago e aveva detto al marito che sarebbe andata a trovare per un saluto i genitori e dare loro la buonanotte. Soffriva da tempo di depressione, era in cura da tempo per cercare di stare meglio ma nemmeno le cure ricevute hanno potuto evitare l’immane tragedia.

