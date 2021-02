Terribile incidente stradale sulla Statale 554 in territorio di Selargius: coinvolto un ex calciatore di serie A.

Secondo quanto riportato da ‘L’Unione Sarda’, Andrea Cossu è stato coinvolto in un terribile incidente stradale. L’ex centrocampista del Cagliari si trovava sulla Statale 554 nel territorio di Selargius. L’attuale dirigente della società rossoblu è gravemente ferito: stava guidando la sua Porsche – completamente distrutta- dopo aver carambolato sulla carreggiata in direzione Cagliari.

Sul posto dell’incidente è intervenuta prontamente la Polizia Locale con i vigili del fuoco di Cagliari. Il 40enne è stato trasportato in ospedale con codice rosso e, stando agli ultimi aggiornamenti, avrebbe riportato varie fratture e un trauma cranico. L’ex calciatore non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.

Incidente stradale: chi è Andrea Cossu

Andrea Cossu è un dirigente sportivo con un passato da calciatore: il centrocampista è un grandissimo tifoso del Cagliari e ha avuto la fortuna di giocare nel club del suo cuore. In passato, il classe 1980 ha fatto parte anche di un gruppo di ultras. Cossu, nella sua carriera, ha sempre mostrato le sue ottime qualità tecniche e la sua duttilità. Il cagliaritano ha disputato ben 500 partite in carriera, chiudendola di fatto nel suo amato club.

Cossu è rimasto coinvolto nel terribile incidente intorno alle ore 18.30: si attendono aggiornamenti, ma per fortuna l’ex calciatore non è in pericolo di vita.