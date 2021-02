Auto contro guardrail: ragazzo perde la vita in un drammatico incidente

Gravissimo incidente tra Apice e Sant’Arcangelo Trimonte (Benevento), morto un ragazzo di soli 23 anni: feriti la fidanzata ed il fratello.

Ennesima tragedia sulle strade italiane. A perdere la vita un 23enne di Sant’Arcangelo Trimonte (Benevento). Il ragazzo si trovava sulla strada tra casa ed il piccolo comune di Apice quando l’auto di cui era alla guida sarebbe uscita di strada. Prima avrebbe urtato il guardrail e poi sarebbe piombata nella corsia opposta, sbattendo contro il muro di un’abitazione. All’interno del veicolo anche il fratello e la fidanzata della vittima, entrambi rimasti feriti.

Benevento, gravissimo incidente: morto un ragazzo di 23 anni

Si trovava con la fidanzata ed il fratello il giovane Matteo De Simone, la cui vita è stata spezzata nel fiore degli anni. Una tragedia, quella avvenuta tra Apice e Sant’Arcangelo Trimonte (Benevento) nel cuore della scorsa notte. I ragazzi pare stessero rientrando a casa, quando la Punto su cui viaggiavano avrebbe sbandato e sbattuto contro il guardrail. La macchina sarebbe poi finita, riporta la redazione di Ottopagine, nella corsia di marcia opposta collidendo con il muro di un’abitazione per poi ribaltarsi.

Purtroppo per il giovane Matteo non c’è stato nulla da fare, inutile ogni tentativo di soccorso. Quanto agli altri due occupanti del veicolo, invece, pare che non vi sia da temere per la loro vita. I ragazzi sarebbero stati medicati una volta giunti in ospedale.

Il corpo del giovane Matteo è stato portato presso l’obitorio al fine di eseguire l’esame autoptico, così come disposto dall’autorità giudiziaria. A breve dovrebbe essere conferito da parte della Procura incarico ad un medico legale. Gli inquirenti a seguito dell’incidente si sono immediatamente adoperati per eseguire tutti i rilievi del caso e cercare di ricostruire la dinamica della vicenda. Sul luogo dell’incidente sono sopraggiunti i carabinieri.

Stando a quanto riferito da Ottopagine, Matteo era figlio di Massimo De Simone, consigliere comunale. La giunta in persona del Sindaco Rocco Rossetti ha porto le sue più sentite condoglianze alla famiglia.

“La mia solidarietà va al consigliere Massimo e ai suoi familiari, ai quali si stringe, in un momento di dolore, la comunità, totalmente sconvolta per la sorte toccata ad un nostro giovane“, queste le parole del primo cittadino, riportate dalla redazione di Ottopagine. Numerosi i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia da parte di amici e conoscenti.

