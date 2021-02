Impatto fatale, ragazza muore in un grave incidente d’auto

In un incidente, avvenuto questa mattina strada statale 16 in provincia di Teramo, un ragazza di 25 anni ha perso la vita. Ferito un 34enne.

Ancora sangue sulle strade del nostro Paese. Una ragazza di 25 anni ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto questa mattina sulla strada statale 16 a Pineto, in provincia di Teramo. La vittima, stando ad una prima ricostruzione, era a bordo della sua auto che si è scontrata, per cause ancora in fase di verifica, con un’altra vettura condotta da un 34enne. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che non hanno potuto far nulla per la ragazza. Ferito l’altro automobilista coinvolto che è stato trasportato in ospedale.

Leggi anche —> Drammatico incidente sulla strada provinciale: spezzata la vita di un ragazzo

Teramo, drammatico incidente sulla statale 16: morta una ragazza di soli 25 anni

Leggi anche —> Maxi incidente, almeno due morti e molti feriti

Una ragazza è deceduta in un incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la statale 16 nel territorio di Pineto, in provincia di Teramo. La vittima è Ariana Husejnovic, 25enne di origine straniera residente a Silvi Marina. Stando alle prime informazioni, riportate dalla redazione di Fanpage, la giovane era alla guida della sua auto, una Peugeot 206 che, per cause ancora da accertare, si è scontrata con una Ford Fiesta condotta da un uomo di 34 anni.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco ed i sanitari del 118 che hanno avviato le operazioni di soccorso. Purtroppo per la 25enne non c’è stato nulla da fare: lo staff medico l’ha trasportata d’urgenza presso l’ospedale di Atri, dove poco dopo è deceduta per le gravi ferite riportate. Anche l’altro conducente è stato trasportato in ospedale, ma le sue condizioni sembrano non destare preoccupazione.

Intervenuti sul luogo della tragedia anche gli agenti della polizia stradale di Teramo che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’impatto ed accertare eventuali responsabilità.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Per permettere le operazioni di soccorso ed i rilievi delle forze dell’ordine, riporta Fanpage, il tratto teatro dello scontro è stato chiuso al traffico.

PER RIMANERE INFORMATO SU TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO GUARDA IL TG DI YESLIFE.