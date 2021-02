Martina Colombari ci regala un’importante lezione di stile su un grande classico dell’eleganza: il pantalone a sigaretta. Ecco un’ispirazione per un fantastico look da tutti i giorni.

Una bellezza incontestabile, quella dell’attrice italiana Martina Colombari.

L’ex Miss Italia è solita condividere con il suo milione di followers su Instagram immagini di momenti delle sue giornate che la vedono dividersi tra allenamenti, passeggiate, attimi casalinghi e servizi fotografici come testimonial.

E’ una donna solare dalla bellezza semplice e genuina, fa veramente innamorare tutti.

Una dolcezza che non manca di grinta, paladina della sensualità femminile nella sua misura più naturale e pura, Martina Colombari è una fonte di ispirazione… anche in fatto di fashion.

Dopo la tuta blu che già abbiamo aggiunto alla wishlist per la nuova stagione, l’ex modella ci mostra un altro musthave che si riqualifica tendenza moda: il pantalone a sigaretta.

Emblema indiscusso dell’eleganza classica, è anche sinonimo di praticità. E gli è stato sempre riservato un posto per eccellenza nelle passerelle: lo abbiamo osservato in tutte le varianti cromatiche e di texture. Non ha mai perso centralità, e la sua variante più tradizionale è l’evergreen che possiamo riproporre in ogni stagione, adattandolo ai più svariati stili.

La lezione di stile di Martina Colombari: il pantalone a sigaretta sarà il modello vincente anche nella Primavera 2021

Martina Colombari ha partecipato ad uno dei suoi innumerevoli impegni televisivi e per l’occasione ha scelto un completo giacca-pantalone che ci ha permesso di ammirare su Instagram. Grazie Martina!

Il look è totalmente firmato Milaura e il pezzo forte di quest’outfit tanto elegante quanto everyday è proprio il pantalone a sigaretta. Il modello è a vita alta e scende aderente fino alla caviglia, senza stringere.

Alla combo pantalone e giacca con bottoni maxi, Martina abbina una blusa girocollo color arancio, andando a spezzare il nero del completo. Tocco finale, le décolleté scamosciate con inserti in vernice, come il cinturino, alle quali l’attrice ha riservato un primo piano speciale nella sua serie di foto.

Per un risultato meno elegante e più informale, possiamo riproporre lo stesso modello di pantalone con una camicia oversize maschile, o abbinato ad un body o un cardigan. Dai combat boots alle sneakers, potrà essere molto facilmente riadattato agli stili più disparati, in base a cosa la situazione ci richiede.

La sua versatilità può farci sbizzarrire, quindi riserviamogli un posto d’eccellenza nel nostro guardaroba!