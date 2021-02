Bonolis e Bruganelli, sono molteplici gli attacchi sui social: Ora basta!

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, da alcuni tanto amati ma da altri tanto contestati. Paolo e Sonia sono legati dal 1997, si sono sposati nel 2002 ed hanno tre figli: Silvia, Davide e Adele.

Paolo e Sonia, uniti dal 1997, sono una delle coppie più famose dello spettacolo. Lui è un conduttore televisivo, showman e autore televisivo per le reti nazionali Rai e Mediaset, lei imprenditrice e titolare di un’agenzia di casting per la tv, il cinema e il teatro. I coniugi sono una la metà dell’altro, non solo in amore ma anche in campo professionale, infatti le loro attività sono diventate l’una il sostentamento dell’altra, ciò dimostra il fatto che la coppia è unita anche nel campo lavorativo.

La vita di Paolo e Sonia procede a gonfie vele, hanno creato una famiglia molto unita e sono genitori di tre splendidi figli ( Silvia, Davide e Adele). ricordiamo però che Paolo è stato sposato (prima di Sonia) con la psicologa statunitense Diane Zoeller, dalla quale ha avuto due figli, Stefano e Martina.

Sonia è spesso contestata sui social, perché?

Nonostante l’affiatamento di coppia e lavorativo, i coniugi Bonolis-Bruganelli, hanno intrapreso strade differenti sull’utilizzo dei social. Paolo è più riservato mentre Sonia è molto attiva sul web, soprattutto su Instagram. Esponendosi così tanto al pubblico, l’imprenditrice è tanto amata quanto contestata, il fatto che sia la moglie di uno dei presentatori più apprezzati della tv non la esula da pesanti e costanti critiche. La Bruganelli tiene molto aggiornato il suo profilo Instagram, si presenta come “Molto madre, a volte moglie, ancora figlia, sempre sorella, altalenante amica e un po’, ma solo un po’…imprenditrice!”.

Ci tiene a rendere partecipi delle sue giornate e dei suoi momenti più belli i suoi 5.777mila follower. Per questo suo modo di essere, il web si divide, c’è chi la ama in quanto la reputa una persona intraprendente, solare, bella, intelligente e sostiene che fa bene a godersi la vita, lei che può permetterselo; e c’è chi la critica accusandola di ostentare troppo il suo benessere. Infatti la Bruganelli è solita postare regali di Dior e Chanel (come in foto), hotel di lusso, viaggi con il jet privato, e vacanze molto lussuose.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata qualche giorno fa, quando la Bruganelli, ha pubblicato su Instagram una foto che la ritraeva in un momento di intenso relax. I commenti sono stati di cattivo gusto ed hanno colpito anche i figli della coppia, a quel punto i follower più fedeli, come paladini impavidi, hanno sguainato le tastiere ed hanno fatto da scudo alle feroci critiche, scrivendo “Ora Basta”.