Valentina Vignali in intimo è una bomba, fisico spaziale: web in tilt – FOTO

Valentina Vignali esagerata in intimo: la cestista mette in mostra il suo fisico spaziale sui social network.

Valentina Vignali è una cestista italiana di grande successo: nel 2019 2K Games la scelse anche come testimonial italiana del videogioco NBA 2K20. La nativa di Rimini è anche modella e showgirl ed ha condotto alcuni programmi sulla palla a spicchi su Sportitalia. Come se non bastasse, la classe 1991 ha posato anche per Playboy.

Valentina è seguitissima sui social network: il suo account vanta ben 2,3 milioni di followers. La 29enne ama condividere scatti prorompenti e bollenti in cui mette in mostra il suo fisico da sogno. La Vignali, poco fa, ha fatto impazzire tutti postando in rete una foto in cui indossa un intimo da sogno. Se siete curiosi di guardare l’immagine, cliccate su successivo.

Valentina Vignali da sogno in intimo: fisico esplosivo in mostra