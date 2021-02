Fischio finale allo stadio Tardini, dove si è conclusa Parma-Udinese, match valido per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A: il tabellino e le pagelle.

Termina il lunch match della 23^ giornata di campionato con un pareggio per 2-2 tra Parma e Udinese. I padroni di casa passano subito in vantaggio grazie ad una rete di Cornelius che svetta in area su un preciso cross di Pezzella dalla sinistra. Alla mezz’ora arriva il raddoppio degli emiliani con Kucka che trasforma un calcio di rigore concesso dall’arbitro per un fallo di Becao su Mihaila. Nella ripresa, al minuto 64’ gli ospiti accorciano le distanze con Okaka che, appena entrato, sfrutta un cross di De Paul e di testa insacca il pallone alle spalle di Sepe. A dieci minuti dal termine, l’Udinese trova il pareggio in rimonta con Nuytinck che salta in area su una punizione dalla sinistra e trova il bersaglio grosso con un colpo di testa ravvicinato.

Leggi anche —> Spezia-Milan, pagelle e tabellino: Maggiore e Bastoni piegano i rossoneri

Parma-Udinese: il tabellino e le pagelle dell’incontro

Leggi anche —> Porto-Juventus: il tabellino e le pagelle della gara

Il Parma con il pareggio di oggi rimane al penultimo gradino della classifica alle spalle del Cagliari a meno sei lunghezze dalla zona salvezza. I fiuliani, invece, sorpassano nuovamente la Fiorentina e si piazzano in tredicesima posizione a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione.

Parma (4-3-3): Sepe 6; Conti 5,5, Bani 5, Gagliolo 6, Pezzella 6,5 (79 Laurini s.v.); Kucka 7, Brugman 6 (70’ Cyprien 6), Hernani 6,5 (66’ Grassi 6); Karamoh 6 (66’ Man 6), Cornelius 6,5, Mihaila 6 (79′ Bruno Alves s.v.). A disposizione: Colombi, Iacoponi, Zirkzee, Sohm, Osorio, Brunetta, Busi. Allenatore: Roberto D’Aversa 5,5.

Udinese (3-5-1-1): Musso 6,5; Becao 5 (46’ Molina 6,5), Nuytinck 6,5 , Bonifazi 4,5; Larsen 5, Walace 5,5 (46’ Nestorovski 6), Arslan 5,5 (88′ Makengo s.v), De Paul 6,5, Zeegelaar 5,5 (67’ Ouwejan 6,5); Pereyra 6; Llorente 5,5 (60’ Okaka 7). A disposizione: Scuffet, Gasparini, Braaf, Micin, De Maio. Allenatore: Luca Gotti 6,5.

Arbitro: Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia.

Reti: 4’ Cornelius (P), 31’ Kucka (P), 64’ Okaka (U), 80′ Nuytinck (U).

Ammoniti: 9’ Brugman (P), 19’ Cornelius (P), 25’ Zeegelaar (U), 29’ Bani (P), 36’ Mihaila (P), 37’ Musso (U), 59’ Hernani (P), 78′ Conti (P), 81′ de Paul (U), 83′ Man (P), 90’+4 Pereyra (U).

Espulsi: –

Note: 1’ e 5′ di recupero.

MIGLIORE IN CAMPO: Okaka (U).

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Gli emiliani, durante il prossimo turno di campionato, affronteranno lo Spezia in trasferta nell’anticipo del sabato alle 15. L’Udinese, invece, ospiterà tra le mura amiche dello stadio Friuli la Fiorentina, gara in programma domenica 28 febbraio alle ore 15.

PER RIMANERE INFORMATO SU TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO GUARDA IL TG DI YESLIFE.