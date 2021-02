Anna Tatangelo, 4 FOTO mostra i 4 lati: uno meglio dell’altro. Strabiliante

Anna Tatangelo posta su Instagram una serie di scatti. 4 foto in cui mostra diverse angolature del suo fisico mozzafiato. Subito è tripudio di like.

Una Anna Tatangelo strabiliante ha conquistato il pubblico di Instagram. Un carosello di immagini che ritraggono la cantante da diverse angolazioni hanno lasciato i suoi 1,7 milioni di follower senza fiato. Un top aderente nero e pantaloni a vita alta sottolineano il fisico slanciato della Tatangelo. Baciata dal sole, i cappelli raccolti rendono il look ancora più sensuale.

Sono quattro le foto postate da Anna. Ognuna mostra un lato della sua fisicità. La prima frontale e le seguenti di profilo. Gli ultimi scatti di spalle mostrano la schiena della cantante. Il top la lascia completamente scoperta. Sorridente, Anna indossa gli occhiali da sole. Nonostante la semplicità il look sottolinea il suo fascino. Subito è tripudio di like e commenti da parte dei fan. Molti spendono parole di apprezzamento e augurano una buona domenica alla Tatangelo.

Intanto nelle storie di Instagram la cantante posta l’adesivo delle domande dando la possibilità ai fan di rivolgerle un quesito. Tra queste la richiesta di descriversi con una parola. Anna sceglie “semplicità” aggiungendo che la intende in senso di essenzialità. Un altro follower le domanda il più grande insegnamento che ha appreso dalla vita. La cantante risponde: “non dare mai nulla per scontato”.

Anna Tantagelo: bellezza mozzafiato si dedica alla carriera avvicinandosi a nuovi generi

Oltre che per i successi professionali la cantante ha catturato l’attenzione in merito alla sua vita sentimentale. Da un anno ha terminato la storia con il cantautore Gigi D’Alessio dalla quale ha dato alla luce il figlio Andrea. Dopo quindici anni di relazione i due si sono definitivamente allontanati. Più volte la cantante ha sottolineato che la ragione della separazione non è stata determinata dalla presenza di una terza persona.

Stufa dell’apatia creatasi con il compagno, Anna ha deciso di lasciare la loro casa. Già nel 2017 i due si erano divisi per poi riprovarci dopo un anno. Un tentativo non andato a buon fine. Secondo le indiscrezioni sembrerebbe che la cantante sia single. Dopo la fine della storia si è dedicata alla carriera avvicinandosi a nuovi sound.

In merito a Gigi D’Alessio invece alcune voci parlerebbero di una nuova storia con una fan più giovane di 26 anni.