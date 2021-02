Sabrina Salerno, anche oggi, fa impazzire i suoi followers con uno scatto strepitoso sui social: le trasparenze sono uno spettacolo sexy.

Sabrina Salerno è una cantante amatissima dal pubblico italiano. La nativa di Genova raggiunse la popolarità negli anni ottanta, conquistando l’interesse degli ammiratori con le sue curve paradisiache e raccogliendo il successo con album come ‘Sabrina’, ‘Super Sabrina’ e ‘Over the Pop’. Le sue strepitose canzoni non conquistarono le classifiche soltanto in Italia, ma anche in altre zone d’Europa.

La classe 1968, ancora oggi, riesce ad ammaliare i fan con la sua bellezza stordente e la sua sensualità. La Salerno è seguitissima sui social network, in particolare su Instagram: il suo account ufficiale vanta 784mila followers. La cantante ligure, poco fa, ha postato l’ennesima foto da capogiro, stregando i ‘seguaci’ con un gioco di trasparenze meraviglioso.

Sabrina Salerno, gioco di trasparenze fenomenale: che fisico

Sabrina ha infuocato questa domenica di febbraio sui social condividendo una foto mostruosa. La cantante assume una posizione decisamente sexy e sfodera un outfit da applausi. Il meraviglioso gioco di trasparenze lascia intravedere il suo reggiseno esplosivo e il suo décolleté da brividi. Le sue labbra carnose sono estremamente seducenti. Il post, in meno di mezz’ora, ha raccolto più di 7mila cuoricini e di 150 commenti. “Quanto sei bella”, “Sempre meravigliosa”, “Splendida Sabrina”, “Sei favolosa”, “Che donna adorabile”, si legge.