Tennis, Australian Open: Djokovic si aggiudica il grande slam

Novak Djokovic ha vinto l’Australian Open battendo Daniil Medvedev: in una finale da brivido il serbo conquista il 18esimo slam.

Trionfo per Novak Djokovic all’Australian Open. Il tennista serbo ha conquistato il 18esimo slam in carriera battendo in finale il giovane Daniil Medvedev. L’ultimo atto della manifestazione, disputatosi a Melbourne, è durato poco meno di due ore con una vittoria schiacciante in tre set del numero uno al mondo con i punteggi di 7-5, 6-2, 6-2.

Australian Open, Djokovic trionfa per la terza volta consecutiva: Medvedev spazzato via in tre set

Terza vittoria consecutiva all’Australian Open per Novak Djokovic che strapazza il numero quattro al mondo, Novak Djokovic. Una finale quasi senza storia quella appena conclusasi a Melbourne con una supremazia assoluta del tennista serbo che, grazie al suo gioco e la sua esperienza, ha battuto il giovane avversario in tre set (7-5, 6-2, 6-2). Il primo set è quello più equilibrato della gara, poi nei successivi due Djokovic dilaga e conquista uno dei trofei più ambiti. Per Djokovic si tratta del 18esimo slam in carriera e della nona in Australia, record assoluto della competizione.

Grazie al successo, appena arrivato, il serbo mantiene salda la prima posizione nel ranking davanti allo spagnolo Rafael Nadal e, da lunedì 8 marzo, arriverà il record come numero di settimane in testa alla classifica, attualmente detenuto proprio da Nadal (311). Medvedev, invece, grazie all’ottimo percorso in Australia da lunedì soffierà la terza posizione a Dominic Thiem, uscito al quarto turno. Per il russo si tratta della seconda finale consecutiva persa in un grande slam, dopo quella agli Open negli Usa nel 2019.

Il prossimo grande slam si disputerà a maggio in Francia e Djokovic partirà da favorito anche se sulla terra rossa, Nadal ha un considerevole numero di vittorie.

