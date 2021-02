Maurizio Costanzo, il duro attacco: “hai toccato il fondo”

Il noto e apprezzato conduttore Maurizio Costanzo non ha trattenuto il suo giudizio e ha tuonato: “toccato il fondo”

Volto imprescindibile di Mediaset, Maurizio Costanzo ha una carriera così lunga e densa alle sue spalle da rivestire spesso il ruolo di “saggio” della televisione. Sovente riserva dei giudizi su ciò che accade nel mondo dello spettacolo, dispensando riflessioni apprezzate e seguite dal pubblico, che ne rispettano l’autorevolezza. Puntuale, approfondito e mai banale, il suo punto di vista è rivelatore, e mai come oggi perentorio.

Maurizio Costanzo sul Grande Fratello Vip

Stavolta Maurizio Costanzo si esprime sul GF Vip, che sta volgendo ormai al termine nella sua edizione più lunga, molto criticata anche da personaggi influenti. All’interno della casa si sono presentate infatti alcune situazioni estremamente spiacevoli. Un esempio rilevante ha coinvolto Fausto Leali, che ha pronunciato alcune considerazioni su Benito Mussolini, e utilizzato un appellativo dispregiativo nei confronti del fratello di Balotelli, Enock Barwuah, incorrendo in una squalifica.

Di un’altra vicenda è stata protagonista Alda D’Eusanio, che ha espresso dichiarazioni su Laura Pausini e il marito Marco Carta, insinuando che la cantante sia stata vittima di violenza fisica da parte del marito. Affermazioni che non solo ne hanno causato la squalifica, ma anche una querela da parte dell’amata cantante. Anche Antonella Elia, opinionista del GF Vip, è stata molto criticata per le frasi inopportune pronunciate in un confronto con Samantha De Grenet, scatenando la protesta per body shaming.

Costanzo non risparmia il duro attacco, che perentorio tuona su questa edizione tanto criticata. Secondo il noto presentatore infatti c’è una responsabilità evidente se il Grande Fratello non sia riuscito ad avere successo: “Se ha toccato così il fondo non è colpa del format, del conduttore Alfonso Signorini o di Canale 5, bensì delle persone che hanno partecipato al reality”.

Costanzo ha infatti precisato che sono dei professionisti già noti al mondo dello spettacolo, e conoscendo i meccanismi delle telecamere non possono permettersi certe uscite o mantenere comportamenti che ledono l’immagine del programma.