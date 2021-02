Amedeo Goria parla di Maria Teresa Ruta: “Sono stato intrappolato”

Amedeo Goria sulla Ruta spiazza tutti dalla d’Urso: “Sono finito in una trappola”. L’ex marito della concorrente del Grande Fratello Vip ha detto qualcosa che ha fatto molto discutere

Maria Teresa Ruta questa sera è stata ospite di Barbara D’Urso a Live Non è la D’Urso dopo la sua eliminazione dal Grande Fratello Vip. Tra i vari argomenti toccati sono tornati a parlare di Amedeo Goria e del loro matrimonio che non è proprio andato a buon fine per vari motivi. Erano molto innamorati, o almeno fino a quando lui non ha cominciato a tradirla ripetutamente e lei a perdonarlo ogni volta. Alla fine hanno deciso di lasciarsi e prendere due strade differenti. A Live hanno ripercorso il primo tradimento, e una volta che Maria Teresa ha lasciato lo studio, è entrato Amedeo per il blocco successivo.

Live Non è la D’Urso: Amedeo Goria parla di Maria Teresa Ruta con Barbara

Amedeo ha voluto commentare quello che ha visto da dietro le quinte: “Riguardo quella storia, penso di essere finito in trappola” ha spiazzato tutti con questa frase. “Quella ragazza, intendo, credo che li avesse chiamati lei i paparazzi“. Barbara non ha apprezzato affatto questa sua osservazione: “Trappola o no, tu l’hai tradita“.

Poi ha aggiunto, riferendosi al momento in cui Maria Teresa ha ripercorso la loro storia attraverso la docufiction: “Mi ha fatto piacere vederla così commossa ancora oggi, dopo tutto questo tempo”.