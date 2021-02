Rosalinda Cannavò, Massimiliano Morra rompe il silenzio: colpo di scena. Ospite a Live Non è la D’Urso, la concorrente è stata accusata di strategia dal suo ex amico

Massimiliano Morra è stato un concorrente di quest’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Entrato nella casa ha rincontrato Rosalinda Cannavò, che prima si faceva chiamare Adua Del Vesco, con cui aveva avuto una storia d’amore. Durante il loro percorso nella casa venne fuori che la storia non era vera, come non erano vere tante altre storie d’amore che Rosalinda ha avuto nel corso della sua carriera. Lei e Massimiliano si sono ritrovati nella casa e si sono voluti bene, almeno fino a che lui non è stato eliminato.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Alba Parietti entra al Grande Fratello: l’annuncio spiazza tutti

Live Non è la D’Urso: Massimiliano Morra contro l’amica Rosalinda Cannavò

Ospite a Live, Massimiliano ha spiazzato tutti dicendo di essere dalla parte di Dayane Mello per il suo scontro con Rosalinda. “Io credo che lei stia facendo strategia perché ha paura di essere nominata. Si sta facendo la storia per arrivare in finale“. Francesco Oppini ha difeso la concorrente: “Io non credo, credo che Rosalinda si attacchi in maniera viscerale alle persone, lo ha fatto prima con Dayane e ora lo sta facendo con Andrea. Certo, ad oggi ancora devo capire bene chi è lei davvero“.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Tommaso Zorzi: la giacca unisex al Grande Fratello VIP è tendenza Primavera 2021

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Barbara ha fatto notare che la teoria di Massimiliano è interessante perché lui la conosce da anni: avrà ragione sul conto di Rosalinda?