Grazie ad un primo piano da pantera ed una figura intera in top attillatissimo: la modella Antonella Fiordelisi diventa illegale.

La modella ed influencer di origini salernitane, Antonella Fiordelisi, è bene conosciuta per la sua bellezza quanto per la sua dote di stile di riconoscere a primo impatto l’accostamento perfetto da sfoggiare in pubblico. Resa importante dalla cospicua quantità di follower sui social e dalle sue apparizioni televisive, la giovane ventiduenne ha partecipato anche alla realizzazione di alcune pellicole cinematografiche, tra cui la commedia uscita nelle sale nel 2019 intitolata Passpartù – Operazione doppiozero.

Antonella Fiordelisi: uno splendore alla volta dell’illegalità

I due nuovi scatti, apparsi invece su Instagram nella tarda serata di ieri, sembrano confermare ancora una volta il suo sguardo attento ai dettagli, soprattuto per quel che riguarda un abbigliamento senza pecche e finalizzato a creare un esempio da seguire per le sue ammiratrici. Sponsorizzando il brand di vestiario Aldieci, Antonella mostra un outfit da poter utilizzare tutti i giorni ma che riesce al contempo a centralizzare i punti di forza della sua fisicità.

“Ho scelto un semplice jeans a vita alta che slancia sottolineando il punto vita e che si abbina praticamente con tutto. Per snellire ancora di più la figura l’ho abbinato con un body nero☺️“, ha poi precisato lei stessa nella didascalia. Parole seguite fin da subito da una lunga serie di apprezzamenti sia per il suo sguardo profondo da pantera, che per il tanto attillato quanto versatile body.

Dunque, alla sua domanda finale: “che ne pensate?“, i fan alternano da un semplice ma diretto: ” sei illegale” ad affermare più dolcemente: “Wow che Splendore che sei Antonella ❤️“. In entrambi i casi sta di fatto che il look scelto, con tanto di ciuffo armonico sulla fronte, ha sicuramente riscosso i risultati sperati.

