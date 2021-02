Barbara D’Urso, triplo selfie di bellezza e un bacio col cuore: che entusiasmo – FOTO

Barbara D’Urso trasmette un’ottima dose di semplicità e buon umore. Triplo selfie e un bacio col cuore: fotogeniche

Altra dose di entusiasmo dalle parti di Barbara D’Urso, semplicemente schietta e veritiera, dall’espressione facciale che simboleggia la sua naturalezza. La sexy conduttrice di “Domenica Live” e “Live – Non è la D’Urso” è sempre in prima linea con le dinamiche che ruotano attorno al gossip nazionale.

Lei è abituata ad arrivare prima di tutti, cercando di prendersi i meriti e incrementare l’appeal mediatico, arrivato davvero alle “stelle”. Nonostante ciò la “madrina” della Mediaset è sempre nel mirino della critica, circa i connotati di una bellezza che fa sempre più discutere.

Secondo molti lei preferisce “scolpire” a dovere il suo benessere estetico, per apparire vincente ed emozionante, come il mood delle sue presentazioni. Anche se negli ultimi mesi ha riscontrato un netto calo negli ascolti, riducendo di molto l’odiens televisivo rispetto a mamma “Rai”, in sostanziale aumento con la serie di Lolita Lobosco

Barbara D’Urso, selfie da capogiro in triplice copia

Quando Barbara D’Urso appare in tv a presiedere i suoi discorsi e concetti legati al mondo del gossip, non ce n’è davvero per nessuno. Arriva sempre in anticipo rispetto agli altri colleghi, come in occasione della triste morte di Diego Armando Maradona, il cui annuncio vi fu dato in diretta tv.

Si definisce una presentatrice che ragiona sempre col cuore, in quanto testimonial a tutti gli effetti di ricongiungimenti andati a scemare con il tempo. Ci aveva provato con Manuela Arcuri e Gabriel Garko, quantomeno per svelare a tutti il motivo per il quale i due ad un certo punto della loro vita non si erano più amati.

Oggi la conduttrice della Mediaset ci riprova con l’invito in studio di Annalisa Minetti e la sua piccola. Durante la puntata di ieri pomeriggio a “Domenica Live”, le tre dell'”Ave Maria” si sono rese protagoniste di un selfie mozzafiato, che ha ridato agli amanti della trasmissione, la giusta dose di entusiasmo e adrenalina per continuare a seguirla in diretta tv