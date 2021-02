Carolina Marconi, i suoi occhi parlano…e non solo quelli! – FOTO

Carolina Marconi lascia il web senza fiato con una foto che sconvolge per l’intensità del suo sguardo e la sua bellezza straripante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CarolinaMarconi (@marconicarolina)

I follower del profilo Instagram di Carolina Marconi hanno avuto certamente delle difficoltà a respirare regolarmente dopo aver ammirato il suo ultimo scatto pubblicato sui social. L’affascinante ex concorrente del Grande Fratello infatti si è lasciata ritrarre in una foto in bianco e nero dove fra i protagonisti ci sono i suoi occhi. La didascalia infatti pubblicata è tutto un programma rispetto all’immagine regalata: “Le parole più belle le diciamo con gli occhi“. Se lo sguardo cattura l’attenzione dei fan non è certamente l’unico particolare che è degno di nota. Carolina infatti mostra con orgoglio un generoso décolleté fasciato da un abitino che nulla può nel tentativo di contenere tanta grazia. Le labbra carnose poi rappresentano l’ultima ennesima tentazione arrivata per condurre i fan verso il più dolce ed ambito degli inferni.

LEGGI ANCHE -> Flora Canto in dolce attesa: “Per noi è un secondo miracolo” – FOTO

La vita di Carolina Marconi dopo il Grande Fratello

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CarolinaMarconi (@marconicarolina)

LEGGI ANCHE -> Giulia Spalletta in bikini è l’immagine del relax…un infarto per i fan! – FOTO

Carolina Marconi è stata fra i personaggi più apprezzati che negli anni si sono succeduti nella casa del Grande Fratello. Dai giorni della sua “reclusione” sotto le telecamere di Mediaset sono bassati ben 16 anni che hanno visto la bella italo-venezuelana districarsi sempre con successo in diverse strade professionali. Dopo la fama conquistata grazie al Grande Fratello infatti si è dedicata al mondo della musica, creando insieme alla sorella Silvana il duo “Las Hermanas“. Nel corso degli anni si è anche cimentata nel mondo della recitazione facendosi apprezzare per le sue interpretazioni nella soap opera targata Napoli “Un posto al sole“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CarolinaMarconi (@marconicarolina)

Negli ultimi tempi ha intrapreso con un discreto successo anche la strada da imprenditrice. Ha infatti aperto a Roma, nella storica zona di Ponte Milvio, uno store denominato Aloha dove può presentare la sua apprezzata linea di scarpe “Le Markol“.