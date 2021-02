Giulia Spalletta in bikini è l’immagine del relax…un infarto per i fan! – FOTO

Con le ultime foto pubblicate sui social da Giulia Spalletta i suoi fan hanno davvero rischiato l’infarto di fronte a tanta grazia e sensualità

Occhi chiusi per concedersi meglio al dolce tepore dei raggi solari e una comoda sdraio per riposarsi dalle fatiche quotidiane rappresentano un sogno per moltissime persone. Se a questo poi si aggiunge che la protagonista delle foto apparse agli occhi del popolo di Instagram è Giulia Spalletta allora il quadro è davvero completo. Anche se per i follower non sarà stato certamente facile “rilassarsi” di fronte a tanta bellezza. Sono in tanti infatti ad essere rimasti incanti dall’immagine del relax puro che la sexy ballerina di “Ciao Darwin” è riuscita a trasmettere sul suo profilo social. Giulia in queste foto indossa un bikini tigrato che riesce a mettere in evidenza la generosità delle sue forme e la tonicità dei muscoli acquisita dopo anni di lavoro e sacrificio.

La carriera e la vita privata di Giulia Spalletta

Giulia Spalletta è una ballerina che ha vissuto la sua vita divisa fra Roma e Milano. La sua è certamente professione non facile che le ha provocato nel corso della sua lunga gavetta anche dei momenti difficili durante i quali ha spesso pensato di appendere le scarpette al chiodo. La svolta è infatti arrivata solo recentemente quando nel 2019 è riuscita ad entrare a far parte del gruppo di ballo di “Ciao Darwin” condotto su Canale 5 da Paolo Bonolis. Nel corso del fortunato programma Mediaset, grazie al suo talento e all’innegabile bellezza, Giulia è riuscita ad emergere trovando pian piano sempre più spazio.

La sua abilità di ballerina l’ha poi condotta negli studi Rai dove ha partecipato a “Tale e Quale Show” presentato da Carlo Conti. Molto attiva sui social, Giulia si mostra spesso sul suo profilo Instagram in compagnia del fidanzato Marco Belluco.

