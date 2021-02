Federica Pellegrini, il VIDEO del bacio appassionato…quanto amore!

Federica Pellegrini riesce a commuovere il web pubblicando un video in cui riceve un focoso bacio che è un vero inno all’amore

Una delle sensazioni più belle che si possano vivere durante la propria giornata è rientrare in casa ed essere completamente travolti da una dimostrazione di amore puro. La protagonista di questa immensa gioia è stata Federica Pellegrini che pubblicando un video sul suo profilo Instagram è riuscita a commuovere la grande platea di follower. Nelle immagini si può ammirare la bella nuotatrice che fa il suo rientro in casa e viene letteralmente assalita dai suoi cagnolini. Gli amici pelosi di Federica in questo video si mostrano totalmente impazziti di gioia per il rientro della loro mamma. Infatti, neppure il tempo di togliersi il cappotto e i due dolci bulldog francesi, Rocky e Vanessa, la travolgono con il loro affetto. Un amore in alcuni momenti fin troppo irruento con dei baci che minano quasi l’integrità delle labbra della nuotatrice.

Le polemiche su Federica Pellegrini dopo il caso Schwazer

In questi giorni Federica Pellegrini si trova al centro di infuocate polemiche dopo gli inaspettati risvolti del caso Schwazer. Nel 2016 il marciatore azzurro era risultato per la seconda volta positivo al doping e per questo squalificato dalla federazione. In quell’occasione furono in tanti gli atleti a dichiararsi indignati di fronte alla pratica illegale e fra questi anche la nuotatrice Federica Pellegrini. In alcune interviste rilasciate sul caso la sportiva, medaglia d’oro a Pechino, dichiarò che sarebbe stato giusto, una volta individuata una positività al doping, squalificare a vita un atleta.

Solo recentemente, e dopo una lunga battaglia legale, il tribunale ha riconosciuto Alex Schwazer innocente dall’infamante accusa di essersi dopato per una seconda volta 4 anni fa. Nonostante le dichiarazioni fatte da Federica nel 2016 abbiano la necessità di essere contestualizzate, in questi giorni la nuotatrice, è finita comunque sotto attacco del web.

