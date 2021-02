Dayane Mello in lingerie trasparente incanta tutti: Eros puro – FOTO

Dayane Mello in lingerie trasparente è davvero uno spettacolo: le forme perfette della modella non sono un tabù.

Dayane Mello non ha certo bisogno di presentazioni; bellissima quanto schietta e sempre pronta a dire quello che pensa…forse queste sono le caratteristiche che le hanno fatto guadagnare la finale del Grande Fratello VIP; il famoso reality che – superati i cinque mesi – si avvia al rush finale. Tantissime a sostenerla, il suo profilo Instagram è un serbatoio di follower pronti ad intervenire per difendere la loro beniamina. Si respira già aria di countdown e la foto scelta a tal proposito immortala Dayana in una veste particolarmente sensuale. La lingerie è un tributo all’Eros che sprigiona in chiunque la guardi; body nero super trasparente e dei pochi inserti in tessuto che coprono solo alcuni angoli. Lo scatto in bianco e nero conferisce ulteriore pathos. Superlativa.

Dayane Mello, il mini bikini non nasconde le forme proibite

