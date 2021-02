Jessica Alba, momento di gloria: nuova serie e film per Netflix

Jessica Alba è stata ingaggiata per una docuserie e reciterà in un thriller firmato da Netflix.

Grandi traguardi per Jessica Alba. L’attrice, imprenditrice e autrice è stata ingaggiata per la realizzazione della docuserie “Parents Without Borders” per Disney+. Inoltre reciterà e produrrà una pellicola firmata Netflix. Si tratta di un thriller d’azione. A sceglierla l’United Talent Agency.

Jessica Alba è nota al pubblico per le innumerevoli interpretazioni. Dai film “I fantastici quattro” a “Sin City” alla serie Dark Angel. E non solo. Alba è anche autrice di un manuale, “The Honest Life”, incentrato su consigli di stile vita sano. Inoltre ha fondato una propria azienda, The Honest Compagny, dedicata ai prodotti per la casa. Un grande successo che registra ogni anno fatturati in crescita. Il brand si occupa di consumo sostenibile offrendo prodotti organici.

Un’idea che Jessica ha cavalcato ben prima che i temi del green diventassero un trend. Da sempre la Alba si è mostrata sensibile all’ecologia. Da giovanissima soffriva di gravi allergia portandola a stare molto attenta ai prodotti a cui ricorreva. Ma con la nascita della figlia Honor nel 2008, l’attrice ha deciso di creare qualcosa che potesse offrire un’alternativa agli oggetti per bambini in commercio. Tra i prodotti più popolari da lei creati i pannolini biodegradabili. Di lì l’espansione a svariati oggetti per la casa trasformando il marchio in un vero e proprio stile di vita.

Per quanto riguarda la sfera personale la Alba è spostata dal 2008 con il produttore Cash Warren. Dal loro matrimonio sono nati tre splendidi figli. Sui social l’attrice è molto attiva. Sono ben 18,9 mila i follower che la seguono con affetto. Ogni giorno la Alba posta immagini di vita privata e personale.

Spesso pubblica contenuti legati al suo marchio sponsorizzandone i prodotti. La Alba ha creato anche una linea dedicata al make-up.