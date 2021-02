Alessandra Amoroso strizza l’occhio all’estate, sente odore di…mare: “A presto…” – FOTO

Alessandra Amoroso sorride ad una nuova era di felicità e strizza l’occhio all’estate col sorriso dei giorni migliori

E’ un momento davvero fantastico per Alessandra Amoroso, la cantante di origini salentine e protagonista del celebre singolo musicale, “Mambo Salentino”, il tormentone della scorsa estate. Proprio in occasione di quel periodo, la diretta interessata è voluta tornare a parlare in maniera più approfondita sul tema, ricordando le belle giornate all’insegna del sole e non solo.

L’artista di Galatina ha già fatto tanta strada prima di arrivare a toccare la cima dell’iceberg dei suoi sogni. Ha partecipato all’edizione 2009 di “Amici“, conducendo il suo talento alla vittoria finale. Una “cavalcata” straordinaria che le ha permesso di aprirsi un mondo di sogni, nel campo dello spettacolo che conta.

Quest’anno sarà per la seconda volta, presente al Festival di Sanremo, in versione di partecipante. Un’occasione imperdibile, nella quale, con tutta probabilità vi sarà celebrata l’amicizia con Emma Marrone, protagonista insieme a lei, nella pubblicazione del singolo “Pezzo di Cuore”

Alessandra Amoroso, sole, mare e cuore: anteprima col… sogno

Non smette di sorprendere in questo periodo di difficoltà la simpaticissima e semplicissima cantante salentina, Alessandra Amoroso, annunciata dagli addetti Rai, nelle vesti di partecipante alla kermesse musicale più importante dell’anno.

Dopo aver celebrato in tutta adrenalina e sintonia, l’amicizia con l’altro talento, uscito dall’accademia di Maria De Filippi, Emma Marrone, il suo nome è tornato in auge. Negli ultimi mesi, l’Amoroso è stata protagonista di diversi singoli d’autore, ma stavolta si inizia a fare sul serio, con Sanremo 2021.

Prima di iniziare la cavalcata verso il sogno, Alessandra sta consumando gli ultimi momenti di relax e di pre-Ariston. La cantante salentina si proietta già alla prossima estate con una passeggiata in riva al mare.

Basta solo sentirne l’odore…!🌊” – commenta nella didascalia del post, dove l’ex concorrente di Amici sfoggia un sorriso scoppiettante con tanto di smorfia buffa. Insomma la nostra Amoroso sta tornando e chissà se arriverà all’appuntamento con la calda stagione, vincitrice di Sanremo. Noi ce lo auguriamo!