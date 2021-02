La conduttrice di Dazn un’altra volta stupisce il web, le sue forme sono da capogiro ed è impossibile distogliere lo sguardo da un belvedere così.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Che dire? Una delle donne più sexy e desiderate degli ultimi tempi. Un fascino che ha fatto discutere ma che è indiscutibile sia per gli uomini che per le donne.

Le è stato detto molte volte di aver esagerato con la chirurgia estetica ma lei è sempre andata dritta per la sua strada e ha sfoggiato il suo fisico perfetto in ogni scatto che ha pubblicato a dispetto delle malelingue.

Sui social è seguitissima: 7 milioni e mezzo di followers per lei!

Da qualche settimana è salita al centro delle cronache per la sua storia d’amore con l’attore turco Can Yaman, ufficializzata sui social da entrambi. Dopo la fine della relazione con il pugile Scardina, ex concorrente di Ballando con le Stelle, la bella Diletta ha ritrovato il sorriso accanto al sex symbol più richiesto del momento.

LEGGI ANCHE —> Martina Stella, la FOTO definitiva: la mano proprio lì in una spaccata da urlo

Un seno incontenibile!

LEGGI ANCHE —> Clizia Incorvaia, il balletto in accappatoio rapisce, inquadra dove non batte il sole – VIDEO

Oggi ha deciso di far perdere i sensi ai suoi followers con un top nero corto e stretto che ha risaltato ancor di più le sue forme bombastiche. Un lato A da sogno, incontenibile come non rimanerne incantati?

La bella conduttrice sportiva ha raccontato in una recente intervista che la sua famiglia allargata le ha portato tanta armonia: “Mio padre e mia madre erano sposati. Lui aveva una figlia, lei tre figli. Si sono incontrati, innamorati e sono nata io. Che mi ritrovo con quattro fratelli. Una tribù. Ci amiamo. I miei sono stati intelligenti e hanno favorito un rapporto bellissimo, senza diaspore, litigi o incomprensioni, tentando un’impresa che nella Sicilia di trent’anni fa non era semplicissima”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

“Abbiamo una famiglia enorme e si respira un’armonia totale”, ha sottolineato.