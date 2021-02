Elisa Isoardi il giro in bici diventa bollente: esce tutto il lato A – FOTO

La bella conduttrice di Rai uno è sempre più sulla cresta dell’onda e ogni scatto che pubblica sui social fa il giro del web!

Elisa Isoardi è seguitissima sui social e ogni volta che si parla di lei la gente appizza le orecchie. Ha una personalità che incuriosisce moltissime persone, sarà per questo che ultimamente sono molte le trasmissioni a cui è invitata a prendere parte.

Dopo la sua esperienza al timone de La prova del cuoco è approdata in altre trasmissioni televisive, prima tra tutti Ballando con le stelle dove ha fatto sognare il pubblico per una presunta liason con Raimondo Todaro.

Elisa era uscita dal programma per un infortunio e successivamente è rientrata superando il ripescaggio ma non è riuscita a conquistare il trofeo di quest’edizione.

La storia tra lei e Raimondo tuttavia non ha avuto uno svolgimento vero e proprio tanto che dopo poco il ballerino ha iniziato la sua relazione con Sara Arfaoui.

La prossima esperienza di Elisa

Stando alle ultime indiscrezioni Elisa Isoardi dovrebbe approdare in Honduras per la prossima edizione de L’Isola dei Famosi, in onda su Canale 5 a partire dalla seconda settimana di marzo.

Quest’anno sarà Ilary Blasi a presentare il programma prendendo il posto della collega Alessia Marcuzzi, la moglie di Francesco Totti è già navigata nella conduzione dei reality show infatti ha già avuto le redini delle prime edizioni del Gf Vip, sostituita poi da Alfonso Signorini.

Elisa in questo post mostra la sua sportività con uno scatto in bici e ironizza scrivendo Pronta per il tour mentre percorre una strada di montagna. Indossa una tutina da ciclista super attillata che mostra le sue forme incontenibili.

Una vera bomba sexy, l’ex compagna di Matteo Salvini fa sognare i social e i fans gradiscono mostrando il loro apprezzamento attraverso likes e commenti.