I fatti vostri, perdita di un grande amico: “Ci dispiace”

Il 22 febbraio a I fatti vostri i conduttori hanno aperto la puntata con un ricordo. Chi è l’amico perso? Ecco cosa è successo

E’ stata una puntata particolare, ricca di emozioni soprattutto nella prima parte. Stiamo parlando del programma I fatti vostri, in onda su Rai 2 ogni mattina condotto da Giancarlo Magalli e Samanta Togni. Ormai i due sono una coppia grintosa e complice, insieme fanno il big di ascolti. Oggi 22 febbraio hanno deciso di ricordare all’inizio un loro caro amico e artista. “Abbiamo aperto non a caso con questa canzone”. Ha affermato lo storico presentatore.

I fatti vostri 22 febbraio: chi è l’amico ricordato?

Luci a San Siro è stata la canzone che ha aperto la puntata del 22 febbraio, cantata dal maestro Palatresi. Dopo il brano Magalli molto addolorato ha spiegato: “Abbiamo aperto non a caso con questa canzone, una canzone bellissima – ha aggiunto – che è stata scritta da un autore bravissimo: Andrea Lo Vecchio. Un grande musicista, ma era anche un nostro grande amico”. L’artista ha lavorato per anni insieme al conduttore di Rai 2 e per il programma, è per questo che I fatti vostri ci ha tenuto così tanto a ricordarlo. “Ci dispiace – ha concluso Magalli – perché è un musicista che perdiamo ma soprattutto perché era un collega, ha lavorato anche in questa piazza”.

Andrea Lo Vecchio aveva settantotto anni ed è morto a Roma. Tutto il mondo dello spettacolo e della musica lo ricorda.

