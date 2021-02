Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 23 febbraio: cambiamenti al Paradiso

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 23 febbraio: al Paradiso c’è una nuova capocommessa. Nel frattempo a Villa Guarnieri…

Dopo la partenza di Clelia, Dora è stata eletta nuova capocommessa. L’incarico che tanto sognava non si è però rivelato all’altezza delle sue aspettative: sommersa dal lavoro e dalle richieste dei clienti, la Venere ha chiesto a Vittorio di trovarle una sostituta. Nel frattempo Marta è tornata da New York e a casa Guarnieri si è accesa una diatriba sul raccontarle o meno del suo legame di sangue con Federico. Il ragazzo vorrebbe farlo, ma Adelaide continua a mettersi in mezzo, rovinandogli i piani.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 22 febbraio: Giuseppe prende una decisione

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che anche Umberto è sempre più convinto di voler rivelare a Marta tutta la verità su Federico. Adelaide, tuttavia, continua ad interferire e alla fine trova una mezza soluzione che potrebbe mettere d’accordo tutti. Nel frattempo Adelaide aiuta Maria Puglisi a trovare una casa. Anche Giuseppe Amato si prodiga stranamente per aiutarla, ma c’è un secondo fine: in base ai suoi piani, Maria è la persona perfetta per maritarsi con Rocco.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che Irene viene scelta come nuova capocommessa. A Villa Bergamini, Gabriella invita le amiche per un tè e, con sua grande sorpresa, si ritrova davanti anche la cugina Anna. La ragazza è decisamente allarmata.

