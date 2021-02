Jolanda De Rienzo, sexy e bestiale, che curve: un lunedì mozzafiato – FOTO

Jolanda De Rienzo accende l’entusiasmo del pubblico di Instagram con una sensualità bestiale: un lunedì da ricordare

Tra le web influencer più appetibili del momento c’è senz’altro lei, con la sua incontenibile sensualità: Jolanda De Rienzo. L’ex giornalista di “Sportitalia” è in un momento di estasy totale, sempre pronta a farsi bella quando si tratta di avere a che fare con il calcio.

La giornalista è davvero un personaggio a tutto tondo, che spazia inevitabilmente tra competenza in materia calcistica e bellezza accattivante. Ieri sera l’abbiamo vista all’opera, commentare in studio la prestazione del suo amatissimo Napoli. Non si tratta dell’unica occasione in cui ha messo in rislato le sue innate qualità professionali, che puntualmente si sposano alla perfezione con il suo modo di immaginare la moda.

Per Jolanda è importante presentarsi nella miglior maniera possibile dinanzi al suo meraviglioso pubblico, sempre in prima linea a cogliere l’opportunità giusta per elogiarla del suo fascino incantevole

Jolanda De Rienzo, bellezza da bacio accademico su Instagram: ai fan non sfugge il dettaglio

Conosciuta come la più sexy giornalista del momento, sulle reti locali napoletane, Jolanda De Rienzo ha fatto sognare i follower di Instagram con uno scatto super attraente. In questa occasione c’è descritto quasi tutto del suo repertorio di forme e qualità.

Dopo una “Domenica Bestiale” spesa per parlare dei problemi del suo Napoli, ecco a voi un lunedì senza parole. Chi la segue di continuo sui social non può non sottolineare la sua competenza in materia di “pronostici“. L’ultimo è quello che chiude questa fantastica giornata di Serie A, il posticipo di Juventus-Crotone.

La De Rienzo invita a scoprire il grado di lettura della partita che andrà di scena all’Allianz Stadium tra meno di un’ora. E lo fa con un selfie mozzafiato, che mette a nudo le caratteristiche principali del suo repertorio fisico.

Bosy nero a bretelle è trasparente a tal punto da mettere in evidenza due “bombe” incontenibili, la “ciliegina” di una bellezza che fa innamorare al primo colpo. Insomma, in attesa di nuovi aggiornamenti in casa Napoli, “stropicciatevi” gli occhi ed ammiratela in tutto il suo fascino “illegale”