Chiara Ferragni, selfie e coccole con lui: “Amore mio” – FOTO

Chiara Ferragni pubblica su Instagram un selfie mozzafiato in compagnia del suo “cuore”. Abbracci e coccole bollenti

E’ un momento di estasy per la bellissima Chiara Ferragni, mamma di Leone e compagna di Federico, “Fedez” per gli amici dello spettacolo. Ormai è lontano dagli affari imprenditoriali, reduce da un periodo di maternità che sta per arrivare ai titoli di coda e porterà alla luce una bellissima bambina.

Ecco dunque che l’imprenditrice di successo, mai come stavolta decide di raccogliersi intorno alla sua famiglia e immortalare ogni momento che precede la nascita della secondogenita. Un miscuglio di felicità e “tenerezza” si rileva attorno all’ambiente di casa Ferragni, dove l’intero nucleo si dimostra più affiatato che mai e pronto ad assecondarsi a vicenda, in tutte le occasioni.

Basta pensare al figlio Leone e alla sua sana crescita da un punto di vista caratteriale, ligio alle regole del buon vivere civile, nonostante la sua ingenuità infantile

Chiara Ferragni, il selfie che fa emozionare i fan