Maschera viso arrossato fai da te: rimedi migliori per risolvere questo inestetismo!

Ecco tutto quello che c’è da sapere su come creare una maschera per un viso arrossato. Come risolvere con questo rimedio fai da te.

Molto spesso può capitare di avere la pelle del viso che si presenta un po’ arrossato e, in alcuni casi, anche irritata. Questo può essere dovuto a molti fattori tra cui allergia, esposizioni a temperature calde oppure, allo stesso modo, ad esposizioni a temperature più rigide. Tuttavia può anche essere dovuta ad applicazioni di creme che contengono agenti chimici che, in alcuni casi, più che aiutare la pelle vanno ad irritarla.

Proprio per questo motivo, la soluzione migliore sarebbe creare voi stessi la crema da applicare sul vostro viso con ingredienti del tutto naturali e abbastanza semplici da trovare.

In questo modo, avrete un ottimo prodotto creato con pochi soldi. Prima di tutto la vostra maschera per il viso e per pelli arrossate deve avere delle caratteristiche che vadano a lenire e a rilassare la vostra cute. Proprio per questo, bisogna scegliere degli ingredienti ad hoc per ottenere questo risultato.

Uno degli ingredienti migliori in tal senso è sicuramente lo yogurt che ha un’ottima azione rinfrescante e oltretutto dona alla vostra crema un consistenza pastosa che renderà facile anche l’applicazione.

Creare una maschera allo yogurt

Creare una maschera lenitiva a base di yogurt è molto semplice. Non vi resterà altro che procurarvi 2 cucchiai di yogurt (potete scegliere anche quelli a frutta in modo da avere un ottimo odore) e 1 cucchiaino di gel di aloe vera.

Prendete una ciotola e iniziate a mescolare i due ingredienti fino ad ottenere un composto omogeneo e che non presenti grumi e, quindi, molto semplice da applicare su tutto il viso. Una volta applicato, dovrete lasciare agire la vostra crema per almeno 20 minuti e alla fine andare a risciacquare con abbondante acqua tiepida.

A questo punto, avrete ottenuto l’effetto desiderato grazie alle proprietà lenitive dello yogurt e alle proprietà antinfiammatorie e rinfrescanti del gel di aloe vera. Tanto che questa maschera è molto utile anche contro le scottature.

Altri due ingredienti davvero utili per le pelli molto sensibili sono sicuramente la zucca ed il miele.

Anche in questo caso creare una crema per il vostro viso è molto semplice. Vi basterà procurarvi 2 pezzi medi di zucca, 1 cucchiaino di miele e della panna da montare in modo da dare consistenza alla vostra crema e rendere facile l’applicazione.