Michela Persico da appuntamento a tutti il 10 Marzo per delle novità, intanto in anteprima mostra un video mentre scatta uno shooting con un abitino corto bianco e i tacchi alti. Ovviamente i commenti sono tantissimi e tutti complimenti per la bella giornalista:”Come vorrei essere quello che ti fa aria”, “Sei bellissima”. I fan vanno in delirio per la Persico che è una bomba di sensualità.

Michela Persico torna a Torino e passeggia con il bimbo

La bella Persico è tornata in Italia con il compagno, Daniele Rugani che è stato nuovamente trasferito. Pochi mesi fa avevano salutato l’Italia per volare a Rennes in Francia dove Rugani era stato preso per giocare. Un mese fa invece a Calciomercato chiuso, arriva il colpo di scena e Rugani viene reclamato dal Cagliari. Quindi via di bagagli e si torna in Italia. La Persico si è subito detta entusiasta e contenta di tornare nella sua patria, nonostante si sia trovata bene in Francia.

L’Italia è sempre l’Italia non c’è nulla da fare. Appena arrivata va subito a Torino dove hanno la casa e fa un cambio guardaroba, sì perché in Francia faceva freddo ma in Sardegna il clima è più caldo tanto più ora che si avvicina la primavera. I fan sono contenti di riavere la Persico in Italia, che tanto ci tornava ogni due per tre per lavoro quindi era comunque presente.