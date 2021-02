La Croce appare come una dea su Instagram in uno scatto con l’abito rosso alza il sotto e scopre le cosce, spettacolo

La bella e giovane bonas di Avanti un altro, appare sempre più sensuale e magnifica su Instagram. Nel suo ultimo scatto appare con indosso un abito rosso e i tacchi a spillo. Alza l’abito in alto per immortalare uno scatto fantastico e scopre le cosce, da svenire. C’è chi la paragona a una barbie:“Hai presente Barbie Fashion Style deluxe limited edition 2021?! Sei bella un botto”.

Gli scatti di Sara Croce fanno impazzire il web

Le foto della Croce su Instagram mandano in delirio gli utenti che impazziscono per la sua bellezza. Riceve tantissimi commenti, alcuni anche offensivi ma purtroppo quando ci si mostra così sui social bisogna aspettarsi i peggiori commenti dai leoni da tastiera che scrivono dietro a profili falsi. La ragazza è bella non c’è che dire e tutti la corteggiano per avere qualche attenzione. Ma il suo cuore appartiene al fidanzato Gianmarco Fiory, l’uomo che l’avrebbe salvata a quanto pare, così dice lei da cosa non si sa però.

Forse avendo avuto successo da così giovane e fondamentalmente attraverso il suo corpo che ha strumentalizzato per ottenere successo, è stata vittima di momenti di sconforto. A volte anche le critiche possono buttare giù, specialmente quando sei tanto giovane. Tuttavia avere accanto una persona che ti ama e ti supporta può fare la differenza, ed è questo il caso.

Appare infatti innamorata del suo compagno e va a trovarlo quando può, lui sta in Puglia infatti per via della squadra dove gioca il Bari. Lei invece sta tra Milano e Roma. Ma per amore ci si sposta ovunque anche al capo del mondo se necessario. Sicuramente la loro è una bella storia e insieme sono bellissimi, speriamo che duri a lungo.