La De Bortoli condivide una foto su Instagram in cui appare in perfetta forma con un completino da ginnastica

La giovanissima influencer Alice De Bortoli appare in perfetta forma e sexy in un selfie allo specchio. Indossa la tenuta da ginnastica e scrive:”Pratico sport da quando ero bambina, ho fatto un pò di tutto: sci, nuoto, danza (moderna, classica e HipHop), equitazione e corpo libero. Lo sport mi aiuta a liberare la mente e a concentrarmi…ma sopratutto, per me fare sport è divertente: allenandomi mi regalo dei momenti di piacere e di felicità. E per voi cos’è lo sport? In questo periodo mi sto allenando da casa, voi seguite i miei allenamenti? Vorreste vedere qualcosa di diverso? Accetto consigli e proposte”.

Alice De Bortoli apre il suo cuore a pochi, lo dice lei stessa

L’influencer confessa che non da se stessa a tutti, anzi solo a pochi meritevoli. Le sue parole sotto ad una foto su instagram sono state queste:”Sono una ragazza che apre il suo cuore a pochi, perché odio chi entra e mette in disordine la mia anima. Sono selettiva e scelgo chi merita di esserci..e se dico:”Ti voglio bene” è perché ci tengo e lo penso davvero. Pochi ma buoni, questa è la mia filosofia”. I commenti degli utenti sono dolcissimi:“Alice tesò sei uno spettacolo, sei un raggio di sole”, “Che devo dire se non sei bellissima?”.

La bella De Bortoli a San Valentino fa i suoi auguri a tutti gli innamorati, lei che a quanto pare al momento non lo è o comunque non ha un compagno. Si definisce però un’inguaribile ottimista. Le sue parole infatti sono:”Credo che le cose belle accadano e siano lì nascoste da qualche parte, anche quando sono demoralizzata. Ci metto sempre un tocco di rosa, anche quando non viene apprezzato abbastanza. Se non lo facessi credo che infondo ci perderei io. Vuoi mettere la consapevolezza di aver fatto sempre il possibile? A volte basta un sorriso..e se ci credi abbastanza, tutto si avvera”.

L’influencer è ottimista e crede nei suoi sogni e in quello che desidera. La giovane età certo è dalla sua parte per avere questi pensieri ma è giusto credere sempre nei proprio sogni anche quando sembra irrealizzabili.