Barbara Pedrotti e la sua grande passione impossibile da nascondere – FOTO

Barbara Pedrotti ha usato i social per mostrare per l’ennesima volta ai suoi fan quanto ami concedersi ad una sua grande passione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara Pedrotti (@barbarapedrotti)

Ci sono amori davvero impossibili da tenere a freno o, peggio ancora, da nascondere e quello della bike per Barbara Pedrotti sembra essere davvero incontenibile. La sexy giornalista sportiva infatti non perde occasione per inforcare la sua bicicletta elettrica e “scorrazzare” per le vie di Milano. Nella foto pubblicata sul suo profilo Instagram infatti l’affascinante Barbara si mostra mentre, con un outfit che è la giusta combinazione di comodità e stile, si dedica al suo hobby preferito. Cappottino rosso, jeans e scarpette basse infatti le permettono di mantenere intatta e anzi di risaltare la sua bellezza senza per questo essere costretta a rinunciare ad una sana attività. Il tepore dei raggi del sole milanese infine riescono a regalarle quel sorriso e luminosità dello sguardo capaci di lasciare incantanti i follower.

Barbara Pedrotti: una vita dedicata allo sport