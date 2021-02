Chiara Ferragni: pancione esplode ma non solo quello, FOTO

Avete visto il pancione di Chiara Ferragni? L’influencer sta per terminare il suo periodo di gravidanza, ma i fan notano un dettaglio

Manca sempre meno alla nascita della principessa Ferragnez e la famiglia non vede l’ora di abbracciare la piccola poterla coccolare. Chissà come si comporterà il fratellino Leone quando vedrà per la prima volta sua sorella, intanto Chiara Ferragni si gode il suo primogenito e lo riempie di baci. Ovviamente è tutto filmato e pubblicato su Instagram, dove l‘influencer condivide molti momenti della sua giornata: dal lavoro al tempo libero e il suo pancione. Esso è sempre più grande, ma i fan non notano solo questo, per loro c’è un dettaglio più importante.

Chiara Ferragni: dal pancione al lato A, che è più grande?

Il pancione è sicuramente cresciuto visto l’avvicinarsi del lieto evento, ma anche il lato A della Ferragni non scherza. Molti fan scherzosamente hanno domandato qualche tempo fa all’influencer perché continuasse ad usare reggiseni piccoli ma la donna ha sempre risposto a tono dicendo che andavano bene così. Su Instagram però i follower continuano a lasciare messaggi e da qualche tempo Chiara posta foto in cui è più coperta. Nell’ultimo post ci sono degli scatti in cui l’influencer indossa un vestito celeste di lana, un trench lucido rosa e un paio di calze nere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Alcuni direbbero che si tratti di uno strano accostamento, ma stiamo parlando della Ferragni e la regina del web ha il potere di fare tutto. E’ proprio lei a lanciare mode, mai scordarselo! E i fan approvano, come sempre.