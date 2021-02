Le cime di rapa sono delle verdure molto buone tipiche della cucina mediterranea e ricchissime di benefici per l’organismo.

In questo articolo parleremo delle cime di rapa e dei benefici che apportano all’organismo. In più ti mostreremo come cucinare le cime di rapa se stai seguendo una dieta a ridotto contenuto di grassi e non solo. Ti daremo infatti delle idee originali per cucinare al meglio questa tipologia di verdura.

Le cime di rapa, quali sono le proprietà benefiche di questo ortaggio dal sapore delicato e dall’odore intenso

Le cime di rapa sono un tipico ortaggio italiano, coltivato specialmente in Puglia, Calabria, Campania, Molise e Basilicata.

Tra l’altro, le cime di rapa sono un tipico ingrediente della cucina barese, le orecchiette alle cime di rapa infatti si mangiano in Puglia e sono una vera e propria delizia.

Si tratta di un’ortaggio molto speciale perché oltre ad avere un gusto spettacolare è ricco di fibre, vitamine e sali minerali.

La parte commestibile delle cime di rapa comprende il gambo, le foglie e anche le infiorescenze. In 100 g di parte edule sono presenti ferro, calcio, fosforo, vitamina A, vitamina C, nonché un elevato contenuto di polifenoli.

Come vedremo più avanti le cime di rape hanno un contenuto quasi insignificante di calorie e questo le rende perfette per le diete dimagranti detox.

Infine, pare che l’elevato contenuto di acido folico rende le cime di rape molto benefiche per le donne in gravidanza e durante la fase di allattamento.

Come cucinare cime di rapa se stai seguendo una dieta a basso contenuto di grassi

Le cime di rapa sono una tipologia di ortaggio molto gustosa ma allo stesso tempo il ridotto contenuto calorico le rende perfette per le diete dimagranti e detox.

Infatti i dietologi e i nutrizionisti le consigliano spessissimo in un’alimentazione controllata povera di zuccheri e grassi.

Se stai seguendo una dieta ipocalorica ti basterà lessarli o ripassarli in padella con un filino d’olio extra vergine di oliva e uno spicchio d’aglio. Ci puoi condire la pasta o il riso.

Tuttavia questo specialissimo ortaggio da il meglio di sé con la carne e specialmente con le salsicce. L’ideale sarebbe infatti quello di ripassarle in padella e adagiarle accanto a delle gustosissime salsicce cucinate al forno, alla brace o in padella.

Se vuoi rendere le cime di rapa protagoniste del tuo piatto puoi cucinare un cremoso risotto mantecato con del parmigiano o pecorino.

Infine, un’altra idea molto golosa per cucinare le tue cime di rapa è quella di saltarle con pomodori secchi e acciughe che aggiungono sapidità e sapore. E’ un piatto molto semplice da preparare.

Inizia subito mettendo in una padella capiente filetti di acciughe, aglio e olio extra vergine di oliva. Fai soffriggere per benino e mettici dentro anche le cime di rapa. Aggiusta di sale e quando saranno quasi cotte aggiungi dei pomodori secchi tagliati a pezzettini.

Le cime di rape: ecco i valori nutrizionali, le calorie e le controindicazioni

Come ti abbiamo già detto, le cime di rapa sono un ortaggio dal sapore delizioso ma il loro miglio pregio è quello di essere veramente light.

Ti basti sapere che 100 grammi di cime di rape contengono solo 23 calorie.

