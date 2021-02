Le cipolle, quali sono le proprietà benefiche e come si usano in cucina

La cipolla è un ortaggio dal sapore e dall’odore particolarmente pungente ma sono anche ricche di proprietà benefiche per l’organismo.

In questo articolo ti spiegheremo cosa sono le cipolle e quali sono le proprietà benefiche che sono in grado di apportare al tuo organismo. In più ti mostreremo anche come cucinarle se stai seguendo una dieta povera di calorie ma ti daremo anche qualche idea golosa per fare un piccolo strappo alla regola.

Le cipolle, quali sono le proprietà benefiche di questo ortaggio dal sapore delicato e dall’odore intenso

La cipolla è una pianta bulbosa che viene usata in cucina per insaporire alcuni piatti tipici della tradizione e non solo.

Questa pianta infatti se consumata cruda ha un sapore molto piccante e un odore forte ma una volta cotta è capace di perdere la sua piccantezza e dare un sapore unico ai cibi.

L’utilizzo principale delle cipolle è quello di condimento ma è anche adoperata a scopo terapeutico per le proprietà attribuitele dalla scienza e dalle tradizioni della medicina popolare.

Sin dall’antichità infatti la cipolla era considerato uno speciale elemento per curare alcune particolari tipologie di malattie.

Tuttavia la cipolla oltre ad essere molto ricca di vitamine e sali minerali ha delle proprietà benefiche incredibili. Tra questi c’è quello depurativo e di normalizzazione della flora intestinale.

Come cucinare cipolle se stai seguendo una dieta a basso contenuto di grassi

Se sei a dieta le cipolle devi consumarle con moderazione ma questo non vuol dire che tu debba eliminarle del tutto dalla tua alimentazione.

Questo non perché sia un alimento molto calorico ma perché richiede una cottura con olio o burro e questo le rende particolarmente caloriche o pesanti da digerire.

Tuttavia ti possiamo dare qualche consiglio per usare le cipolle anche se stai seguendo un regime alimentare controllato. Intanto puoi usarle per cucinare le zucchine.

Ti basterà tagliare mezza cipolla a fettine sottili e metterle in padella con un filo d’olio extra vergine di oliva e un rametto di timo. Poi aggiungi anche le zucchine tagliate a rondelle o a cubetti, aggiungi mezzo bicchiere d’acqua e copri con un coperchio. Fai cuocere per 20 minuti e il gioco è fatto.

Un altro modo per cucinare le cipolle e abbassare il loro grado di acidità è stufate: prendi delle cipolle rosse di Tropea e tagliale a fettine. Nel frattempo in una padella metti a scaldare un filo d’olio e quando sarà caldo mettici dentro anche le cipolle, aggiungi mezzo bicchiere d’acqua e copri con un coperchio. Fai cuocere per 20 minuti e servile come contorno a una cotoletta o a un filetto ai ferri.

Le cipolle: ecco i valori nutrizionali, le calorie e le controindicazioni

La cipolla è un ortaggio perfetto da mangiare se stai seguendo una dieta a ridotto contenuto calorico.

Ti basti sapere che 100 grammi di cavolfiore contiene solo 40 calorie. Tuttavia il nostro consiglio è sempre quello di non abusarne e soprattutto di porre molta attenzione al metodo di cottura.

