Matilde Brandi sempre esagerata sui social network: la ballerina e showgirl ha condiviso l’ennesimo scatto da cardiopalma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Brandi (@matildebrandireal)

Matilde Brandi è una ballerina e showgirl di successo. La nativa di Roma, nonostante gli anni che passano, è in splendida forma e sa come far impazzire i suoi innumerevoli seguaci sui social network. La classe 1969 è seguitissima in particolare su Instagram: il suo account vanta 453mila followers. La romana condivide spesso scatti prorompenti e piccanti, con curve da urlo in bella mostra.

La Brandi, poco fa, ha condiviso online uno scatto da applausi. L’outfit della ballerina è decisamente sublime: le sue gambe, scoperte, fanno sognare gli ammiratori. Se siete curiosi di guardare l’immagine, cliccate su successivo.

