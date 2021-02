Paola Barale, make-up sublime: bellezza spettacolare – FOTO

Paola Barale ha condiviso un bellissimo scatto sui social network: il suo make-up è da urlo.

Paola Barale è una conduttrice e showgirl molto amata e apprezzata dai telespettatori. La nativa di Fossano è seguitissima sui social network: il suo account vanta 589mila followers. La classe 1967, dopo alcune brevi comparse, ottenne il suo primo ruolo di rilievo diventando Littorina nel programma Odiens. Negli anni Novanta, invece, fu la valletta ufficiale di Mike Bongiorno. Nella sua straordinaria carriera, Paola ha anche condotto programmi come ‘Buona Domenica’, ‘Stelle a quattro zampe’ e ‘Mistero’.

Paola ama condividere scatti spettacolari in cui mette in mostra la sua bellezza e la sua avvenenza. La 53enne, anche oggi, ha deliziato il suo pubblico con una bellissima fotografia.

Paola Barale, make-up da urlo: fotografia spettacolare

Paola, nell’ultimo scatto postato in rete, piazza il suo incantevole viso in primissimo piano. Il suo make-up è semplicemente straordinario: il rossetto mette in risalto le sue labbra carnose, le ciglia e le sopracciglia sono ben curate e variegate. La bellezza della conduttrice abbaglia i followers.

Il post ha raccolto in brevissimo tempo 10mila cuoricini e numerosi commenti. “Magnifica”, “Sei stupenda”, “Il top”, “Divina”, “Strepitosa”, “Bellissima”, “Ti adoro”, si legge.