Rocio, lady Bova si presenta in lingerie bianca: le trasparenze nei punti giusti – FOTO

Rocio Morales indossa un intimo ricamato bianco e trasparente che fa sognare a prima vista. I fan non si contengono

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rocío Muñoz Morales (@rociommorales)

Difficile resistere di fronte alla bellezza in formato special della dolce e seducente lady Bova, conosciuta con il nome di battesimo di Rocio Morales. La coppia viaggia sulle ali dell’entusiasmo da quando ha incrociato le loro vite.

Entrambi i vip sono reduci da due storie sentimentali che hanno segnato terribilmente il loro passato. Ma ora sono più che mai pronti a riprendersi lo “scettro” della rivincita, “professando” la loro intimità e l’amore di una coppia, fatta l’uno apposto per l’altra.

Secondo alcune indiscrezioni gossip si parlava, non molto tempo fa di una “crepa” di coppia, nata a causa di un “incidente” di percorso tra Rocio Morales e un vip non identificato, che avrebbe gettato nel dispiacere più totale Raoul Bova, smarrendo smalto e fiducia

LEGGI ANCHE —–> Federica Panicucci splendente…. un fisico che ammalia – FOTO



Rocio Morales sbuca dal nulla e fa sognare i fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rocío Muñoz Morales (@rociommorales)

LEGGI ANCHE —–> Giorgia Rossi bellezza allo specchio…la doppietta di FOTO è da urlo



Una delle coppie della tv più seguite e “bollenti” del web vi è senz’altro quella composta da Rocio Morales e Raoul Bova. Oltre ad un’affinità di coppia che “scoppia” di felicità e passione, l’attrice modella ed ex ballerina spagnola madrilena vanta di un ottimo seguito sui social network.

Non a caso la sua bellezza non passa mai inosservata, al cospetto dei 509mila follower che popolano ogni giorno la sua pagina Instagram. Ogni volta che si presenta sotto i riflettori social, lady Bova non lascia spazio a retropensieri, “pronunciando” tutta la sua iperattiva sensualità.

Nell’ultimo scatto da brividi una Rocio “onfire” ha fatto “impazzire” tutti con una lingerie ricamata, bianca e soprattutto trasparente, dalla quale si intravede praticamente tutto il repertorio di segreti nascosti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rocío Muñoz Morales (@rociommorales)

Un’iniziativa che lascia tutti esterrefatti, non solo per l’intimo occasionale, ma anche per quel fisico “scolpito”, espressione di una personalità innamoratissima di voi e viceversa