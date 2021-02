Giorgia Rossi bellezza allo specchio…la doppietta di FOTO è da urlo

Giorgia Rossi incanta il suo pubblico dei social pubblicando una doppietta di foto capace di far girare la testa facendo vedere doppio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Rossi (@giorgy0506)

Bella come sempre Giorgia Rossi ad ogni foto pubblicata sul suo profilo Instagram riesce a conquistare un pezzettino in più di cuore dei suoi tantissimi follower. L’affascinante giornalista sportiva con l’ultima doppietta di scatti è riuscita davvero a far saltare il banco facendo il pieno di cuoricini e commenti innamorati. Giorgia si mostra infatti distesa su un tavolo di fronte allo specchio del camerino mettendo così in evidenza i suoi lineamenti perfetti. Per questa foto indossa semplicemente un caldo maglione a collo alto e dei jeans ai quali ha abbinato degli stivali che le avvolgono l’intera gamba. Sorriso in bella vista e una straordinaria luce negli occhi completano un’immagine che grazie al fascino della sua semplicità non può che stamparsi nella mente dei fan.

LEGGI ANCHE -> Cecilia Capriotti il vestito non copre e la fantasia galoppa – VIDEO

Giorgia Rossi e Diletta Leotta: una nuova generazione di giornaliste